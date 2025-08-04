Вооружённые силы и полиция Таиланда получили официальное разрешение сбивать беспилотные летательные аппараты без предварительного предупреждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Новые меры вступили в силу на фоне общенационального запрета на использование дронов, действующего с 29 июля.

Согласно заявлению оперативного штаба, дроны, замеченные в воздушном пространстве над стратегическими и военными объектами, могут быть немедленно уничтожены. Операторы беспилотников подлежат задержанию. Особенно жёсткие меры предусмотрены в Первом и Втором военных округах - зонах, граничащих с Камбоджей. Там приказ о мгновенном уничтожении дронов уже официально утверждён командованием армии.

На остальной территории Таиланда решение о применении силы в отношении беспилотников будет приниматься непосредственно военными или полицейскими на местах в зависимости от ситуации.