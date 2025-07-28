На фоне продолжающегося территориального спора между Таиландом и Камбоджей обострился вооружённый конфликт, унёсший жизни не менее 22 человек и вынудивший почти 140 тысяч мирных жителей покинуть дома, передает BAQ.KZ.

Согласно заявлению армии Таиланда, в результате боевых действий в приграничных районах страны погибли 14 мирных жителей и 8 военнослужащих. Ещё 140 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 103 военных. Среди пострадавших гражданских — 12 тяжелораненых.

Массовая эвакуация продолжается: число вынужденных покинуть опасные районы достигло 139,6 тыс. человек. Наибольшее число эвакуированных приходится на восточные провинции Сисакет, Сурин и Убонратчатхани, находящиеся в непосредственной близости от границы с Камбоджей.

"Королевские вооружённые силы Таиланда выражают глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Мы решительно осуждаем агрессию и неизбирательное применение силы Камбоджей, что является нарушением международного права и гуманитарных норм", — говорится в официальном заявлении, опубликованном армией Таиланда в социальных сетях.

Конфликт обострился на фоне давнего территориального спора между двумя странами, основным камнем преткновения в котором остаётся храмовый комплекс Преах Вихеар. Несмотря на решение Международного суда ООН от 1962 года в пользу Камбоджи, Таиланд продолжает оспаривать его территориальную принадлежность, что периодически приводит к вспышкам насилия.