В Таиланде задержан российский "хакер мирового класса"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Таиланде арестован 35-летний гражданин России, которого Федеральное бюро расследований США обвиняет в кибератаках на государственные системы США и Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным тайской киберполиции, россиянин был задержан 6 ноября на острове Пхукет и готовится к экстрадиции в США. Российские консульские власти добиваются доступа к задержанному.
При обыске у мужчины изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и криптокошельки с замороженными средствами более 14 млн батов (около 432 тыс. долларов). Следствие связывает эти средства с кибермошенничеством. Личность подозреваемого официально не раскрывается, однако СМИ указывают на Алексея Лукашева из Мурманской области, старшего лейтенанта ГРУ, связанного с группировкой Fancy Bears (APT28).
По данным ФБР, Лукашев проходит по делу о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, взломе серверов Демократической партии и электронной почты штаба Хиллари Клинтон, а также упоминался в расследованиях о взломе переписки президента Франции Эмманюэля Макрона.
Самое читаемое
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки