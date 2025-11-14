В Таиланде арестован 35-летний гражданин России, которого Федеральное бюро расследований США обвиняет в кибератаках на государственные системы США и Европы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным тайской киберполиции, россиянин был задержан 6 ноября на острове Пхукет и готовится к экстрадиции в США. Российские консульские власти добиваются доступа к задержанному.

При обыске у мужчины изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и криптокошельки с замороженными средствами более 14 млн батов (около 432 тыс. долларов). Следствие связывает эти средства с кибермошенничеством. Личность подозреваемого официально не раскрывается, однако СМИ указывают на Алексея Лукашева из Мурманской области, старшего лейтенанта ГРУ, связанного с группировкой Fancy Bears (APT28).

По данным ФБР, Лукашев проходит по делу о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, взломе серверов Демократической партии и электронной почты штаба Хиллари Клинтон, а также упоминался в расследованиях о взломе переписки президента Франции Эмманюэля Макрона.