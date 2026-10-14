В Талдыкоргане обновили более 4,5 км тепловых сетей в рамках нацпроекта

В Талдыкоргане завершены работы по реконструкции и капитальному ремонту 4,52 км тепловых сетей в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС).

В частности, завершена реконструкция магистральной тепловой сети диаметром 700 мм на участке от насосной станции № 3 по улице Жансугурова до улицы Гагарина. Работы выполнены в полном объёме — на протяжении 3,5 км.

Кроме того, проведён капитальный ремонт тепловых сетей диаметром 400, 300 и 250 мм по улице Биржан Сал — от улицы Назарбаева в направлении улицы Жабаева. Здесь также выполнен весь запланированный объём работ — 1,02 км.

Таким образом, в рамках двух проектов в Талдыкоргане обновлено 4,52 км тепловых сетей, что позволит повысить надёжность системы теплоснабжения города.

В настоящее время территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по области Жетісу проводит мониторинг подготовки объектов электро- и теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027 годов.