В области Жетісу в рамках развития культурной инфраструктуры планируется реализация ряда крупных проектов. В Талдыкоргане завершаются работы по созданию Креативного центра, который станет новым пространством для молодежи, представителей творческих профессий и начинающих предпринимателей. В 2027 году также запланировано начало строительства нового здания музея, создание Центра народного творчества и обновление фасада областной филармонии имени Данеша Ракишева.

О планах развития культурной инфраструктуры региона сообщил аким области Жетісу Бейбит Исабаев в ходе рабочего объезда строительных объектов областного центра. Предстоящие проекты рассматриваются в контексте реализации объявленной Главой государства программы «Народная стройка», предусматривающей масштабное развитие и модернизацию инфраструктуры страны.

Креативный центр объединит творчество, образование и современные технологии. В Талдыкоргане завершается реконструкция здания Художественной галереи, на базе которой создается современный Креативный центр. Проект реализуется при поддержке фонда «Самрук-Қазына» и направлен на формирование городской площадки для развития креативных индустрий, поддержки молодежных инициатив, предпринимательства и технологического творчества. В настоящее время здание подготовлено к сдаче. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству и озеленению. Особое внимание при реконструкции уделено архитектурному облику здания. Для обновления фасада подобраны материалы с учетом их качества, долговечности и эстетических характеристик. Во время посещения объекта Бейбит Исабаев также обсудил с ответственными специалистами оформление вывесок и наружных элементов здания, подчеркнув необходимость их гармоничного сочетания с обновленным фасадом.

После открытия Креативный центр станет многофункциональным пространством для ремесленников, представителей бизнеса, молодых специалистов и начинающих стартаперов. Здесь планируется создать условия для работы над собственными проектами, освоения современных цифровых технологий и реализации творческих инициатив. В частности, предусмотрено оснащение центра современными компьютерами и специализированным оборудованием, позволяющим работать с технологиями искусственного интеллекта, заниматься 3D-моделированием и разработкой цифровых проектов. Одной из важных особенностей центра станет возможность для молодежи бесплатно работать над собственными идеями, развивать стартапы и реализовывать творческие проекты. При этом Художественная галерея сохранит свою деятельность и продолжит работу на третьем этаже обновленного здания. Ввод Креативного центра в эксплуатацию запланирован в ближайшее время. В 2027 году начнется строительство нового музея.

В рамках дальнейшего развития культурной инфраструктуры Талдыкоргана в 2027 году планируется приступить к строительству нового здания музея. Проектом также предусмотрено размещение в новом здании детского музея, что позволит расширить возможности для культурного и познавательного досуга подрастающего поколения. В свою очередь, действующее здание музея планируется реконструировать и приспособить для размещения Центра народного творчества. Таким образом, развитие музейной инфраструктуры будет сопровождаться созданием нового пространства для сохранения и популяризации культурного наследия, народных традиций и творческих инициатив. Особое внимание при реализации проектов планируется уделить внедрению современных цифровых технологий и решений на основе искусственного интеллекта. Новые подходы позволят расширить возможности представления музейных экспозиций, организации культурно-просветительской деятельности и взаимодействия с посетителями. В регионе продолжится модернизация культурных объектов.

Еще одним направлением станет обновление архитектурного облика областной филармонии имени Данеша Ракишева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2026 году. В рамках предстоящих работ планируется обновить фасад здания филармонии, сохранив его значение как одного из культурных объектов областного центра. Как отметил аким области Жетісу Бейбит Исабаев, развитие культурной инфраструктуры является одним из направлений масштабных строительных и модернизационных работ, запланированных в регионе.

«В следующем году начнем строительство нового здания музея, в нем будет размещен и детский музей. В здании нынешнего музея проведем реконструкцию и создадим там Центр народного творчества. Вся эта работа будет проводиться с внедрением современных цифровых технологий и искусственного интеллекта», - отметил глава региона.

По его словам, Креативный центр планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Новое пространство предоставит молодежи возможность бесплатно работать над собственными проектами, развивать стартапы и реализовывать идеи. Новые объекты расширят возможности культурного и творческого развития региона. Реализация запланированных проектов направлена не только на обновление существующих зданий и строительство новых объектов, но и на расширение возможностей культурного, образовательного и творческого развития населения.

Создание Креативного центра позволит объединить традиционные направления искусства и ремесленничества с современными цифровыми технологиями и предпринимательскими инициативами. В свою очередь, строительство нового музея и организация Центра народного творчества создадут дополнительные условия для изучения культурного наследия, сохранения традиций и вовлечения детей и молодежи в культурную жизнь региона. Развитие культурной инфраструктуры Талдыкоргана станет одним из направлений модернизации областного центра, ориентированным на создание современных общественных пространств, поддержку творческого потенциала жителей и расширение возможностей для самореализации молодежи.