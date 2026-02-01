На частном подъездном пути ТОО "Bars Build" в районе станции Талдыкорган произошёл сход вагонов. Инцидент зафиксирован 31 января 2026 года в 21:36, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

По информации компании, на соединительном пути №215 произошёл самопроизвольный уход группы из пяти гружёных цистерн. В результате наезда на тупиковую призму предохранительного пути №214 был допущен сход двух вагонов.

Пострадавших в результате происшествия нет, утечки перевозимого груза не зафиксировано. На месте были задействованы силы Департамента по чрезвычайным ситуациям — 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

В 00:25 1 февраля перегон Талдыкорган – Карабулак был временно закрыт для движения поездов. В связи с этим задержан поезд №3604. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

В АО "НК "КТЖ" уточнили, что инцидент произошёл на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности национального перевозчика. Причины схода вагонов устанавливаются специальной комиссией.

