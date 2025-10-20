В Талдыкоргане прошёл товарищеский матч ветеранов сборной Казахстана по футболу
В Жетысу состоялась товарищеская встреча ветеранов национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба акима области. Мероприятие прошло в рамках спортивной акции "Массовый спорт – начало будущих побед" на стадионе в Талдыкоргане, передает BAQ.KZ.
Открывая матч, аким области Бейбит Исабаев отметил важность подобных событий для развития массового спорта и вдохновения молодёжи:
"Сегодняшняя встреча – это не только товарищеский матч ветеранов спорта, но и возможность объединить представителей разных поколений. Ведь спорт – это язык, который понятен всем. Я надеюсь, что молодёжь, встретившись с вами, вдохновится вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и верить в себя", — сказал глава региона.
С приветственным словом также выступили директор ФК "Астана" Михаил Гурман, легендарный вратарь Куралбек Ордабаев и олимпийский чемпион Евгений Яровенко, пожелавшие жетысусцам спортивных успехов.
В составе сборной ветеранов Казахстана на поле вышли Ваит Талгаев, Сергей Волгин, Берик Аргымбаев, Аскар Кожабергенов и другие известные футболисты. Им противостояла команда любительских сборных Жетысу, в которую вошли заместитель акима области Диас Есдаулетов, руководитель областного управления спорта Улан Рыскул, главный тренер ФК "Жетысу" Самат Смаков и директор клуба Марк Гурман.
Матч завершился вничью — 2:2. Обе команды получили медали, а национальной сборной Казахстана вручили Кубок.
Ветеран спорта Аскар Кожабергенов подчеркнул значение таких встреч для популяризации футбола:
"Очень важно пропагандировать футбол и спорт в целом. Сейчас создаются отличные условия для тренировок, растёт количество футбольных полей, что повышает интерес молодёжи к игре. Сегодня на стадионе было много болельщиков и юных спортсменов — они увидели своих кумиров, ставших легендами", — сказал он.
