В Жетысу состоялась товарищеская встреча ветеранов национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба акима области. Мероприятие прошло в рамках спортивной акции "Массовый спорт – начало будущих побед" на стадионе в Талдыкоргане, передает BAQ.KZ.

Открывая матч, аким области Бейбит Исабаев отметил важность подобных событий для развития массового спорта и вдохновения молодёжи:

"Сегодняшняя встреча – это не только товарищеский матч ветеранов спорта, но и возможность объединить представителей разных поколений. Ведь спорт – это язык, который понятен всем. Я надеюсь, что молодёжь, встретившись с вами, вдохновится вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и верить в себя", — сказал глава региона.

С приветственным словом также выступили директор ФК "Астана" Михаил Гурман, легендарный вратарь Куралбек Ордабаев и олимпийский чемпион Евгений Яровенко, пожелавшие жетысусцам спортивных успехов.

В составе сборной ветеранов Казахстана на поле вышли Ваит Талгаев, Сергей Волгин, Берик Аргымбаев, Аскар Кожабергенов и другие известные футболисты. Им противостояла команда любительских сборных Жетысу, в которую вошли заместитель акима области Диас Есдаулетов, руководитель областного управления спорта Улан Рыскул, главный тренер ФК "Жетысу" Самат Смаков и директор клуба Марк Гурман.

Матч завершился вничью — 2:2. Обе команды получили медали, а национальной сборной Казахстана вручили Кубок.

Ветеран спорта Аскар Кожабергенов подчеркнул значение таких встреч для популяризации футбола: