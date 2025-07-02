В области Жетісу прокуратура пресекла попытку незаконного обогащения на теплоснабжении. Монополист ГКП "Талдыкорганжылусервис" завышал тарифы на отопление для юридических лиц, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре, в результате надзорных мероприятий было выявлено, что компания включила в расчёт тарифа необоснованные затраты. В реальности заявленные расходы не были понесены, что привело к завышенной плате для потребителей.

"По акту надзора прокуратуры города Талдыкорган введён временный компенсирующий тариф. Общая сумма перерасчёта составила более 7,8 миллиона тенге. Таким образом, тариф на отопление был снижен до 77 тенге за гигакалорию", – сообщили в ведомстве.

В результате вмешательства прокуроров были защищены права 1971 потребителя.

Кроме того, в отношении теплоснабжающей компании применены меры административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Прокуратура подчеркнула, что будет и далее следить за соблюдением тарифной дисциплины и недопущением ущемления прав потребителей со стороны коммунальных монополистов.