В Талдыкоргане на Центральном арбате прошла экологическая акция под названием "Эко-подарки от природы" - уникальное мероприятие в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Целью мероприятия стало повышение уровня экологической культуры среди населения, формирование ответственного отношения к окружающей среде, особенно среди молодежи, а также развитие гармоничных взаимоотношений между человеком и природой. Это мероприятие стало не просто общественным событием, а символом экологической осознанности и личной ответственности каждого участника.

Главной особенностью акции стали эко-конверты с семенами растений, которые раздавали всем участникам. На каждом конверте был размещен вдохновляющий призыв: "Посади своё будущее!". Полученные семена участники посадили во дворах своих домов, на территории школ и других общественных местах, тем самым продемонстрировав активную заботу о природе.

С приветственным словом на мероприятии выступил заместитель директора Молодежного ресурсного центра области Жетісу Арнай Рахымберліұлы. В своем обращении он отметил, что акция имеет глубокий смысл и важную миссию.

"Сегодня мы собрались на важное мероприятие в особом формате под названием "Эко-подарки от природы", которое проводится в рамках экологической акции "Таза Қазақстан". Это - наш общий шаг к осознанию ответственности перед будущим поколением за сохранение природы, а также к внедрению экологической культуры как неотъемлемой части нашей повседневной жизни. Сегодня вы получаете специальные эко-пакетики с семенами растений. Это не просто подарок - это символ заботы о природе, надежды и веры в будущее. Природа - это наш аманат. Сохранить ее - наш гражданский долг", - подчеркнул он.

В условиях нарастающих глобальных экологических проблем подобные инициативы приобретают особую значимость. Акция "Эко-подарки от природы" стала наглядным примером того, как простые и доступные действия способны побудить людей к реальным переменам в направлении устойчивого развития.

Участники поблагодарили организаторов за предоставленную возможность выразить свою активную гражданскую позицию и внести личный вклад в озеленение родного города. Это мероприятие напомнило всем: сохранение природы зависит от наших совместных усилий.