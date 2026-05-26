В Талдыкоргане разыскивают ребенка с особыми потребностями

В Талдыкоргане полиция и волонтеры ведут поиски семилетнего Данияра Айбека, который пропал вечером 25 мая.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, сообщение о пропаже ребенка поступило на канал «102» в 19:50. По предварительным данным, около 19:30 мальчик вышел из дома и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы ребенка: рост около 120 сантиметров, был одет в белую футболку с изображением Человека-паука, черные трико и синие сланцы.

Масштабные поисковые мероприятия организованы в микрорайоне Восточный. В операции участвуют сотрудники полиции, кинологическая служба, подразделения ДЧС и волонтеры.

Поисковые группы обследуют дворы, прилегающие территории, берег реки Каратал и пустующие участки. Для расширения зоны поиска используется дрон с тепловизором.

Полиция области Жетысу обратилась к жителям с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении ребенка по номеру 102.