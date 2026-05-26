В Талдыкоргане разыскивают ребенка с особыми потребностями
Поисковые работы продолжаются и в ночное время.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талдыкоргане полиция и волонтеры ведут поиски семилетнего Данияра Айбека, который пропал вечером 25 мая.
Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, сообщение о пропаже ребенка поступило на канал «102» в 19:50. По предварительным данным, около 19:30 мальчик вышел из дома и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Приметы ребенка: рост около 120 сантиметров, был одет в белую футболку с изображением Человека-паука, черные трико и синие сланцы.
Масштабные поисковые мероприятия организованы в микрорайоне Восточный. В операции участвуют сотрудники полиции, кинологическая служба, подразделения ДЧС и волонтеры.
Поисковые группы обследуют дворы, прилегающие территории, берег реки Каратал и пустующие участки. Для расширения зоны поиска используется дрон с тепловизором.
Полиция области Жетысу обратилась к жителям с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении ребенка по номеру 102.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- В Актобе прошел масштабный забег в честь Дня города