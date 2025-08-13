В Талдыкоргане ремонтируют дома и парки в рамках "Таза Қазақстан"
Горожане и власти вместе улучшают облик областного центра.
В области Жетысу активно реализуется программа "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и благоустройство городов. В Талдыкоргане высаживают деревья, ремонтируют кровли и фасады многоэтажек, а также реконструируют арычные сети, передает BAQ.KZ.
С начала года в экологических мероприятиях областного центра приняли участие около 6 тысяч горожан, сообщает пресс-служба акима. Всего в городе насчитывается 5 парков и 40 скверов площадью 124 гектара. В 2025 году уже высажено 10 тысяч деревьев. За уход за зелёными зонами отвечают пять подрядных организаций, закреплённых за 10 участками.
По словам заместителя акима города Куаныша Сейтимбетова, в этом году в рамках программы планируется отремонтировать кровли 37 домов, фасады 20 многоэтажек и реконструировать 7,4 км арычных систем.
"С начала года проведено 37 эко-мероприятий. Всё это положительно влияет на чистоту и благоустройство города, а также на формирование экологической культуры", — отметил он.
Местные жители и гости Талдыкоргана также отмечают позитивные изменения. Житель города Серик Кожаханов подчеркнул, что город становится всё лучше благодаря совместным усилиям горожан. А гостья из Алматы Маншук Каракенова добавила, что программа "Таза Қазақстан" сделала Талдыкорган более ухоженным и зелёным.
