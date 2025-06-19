В Талдыкоргане спасатели освободили ребёнка из смертельной ловушки
Ребёнок находится под наблюдением медиков.
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В Талдыкоргане развернулась настоящая спасательная операция, передает BAQ.KZ. В микрорайоне Коктал ребёнок, купавшийся в необорудованном месте на реке Балакты, застрял ногой в металлической арматуре, скрытой под водой. Инцидент произошёл без сопровождения взрослых, что только увеличило опасность ситуации.
На место ЧП экстренно выехали спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС и бригада медиков из Центра медицины катастроф. Используя специальный гидравлический инструмент, спасатели осторожно разжали арматуру и освободили ногу ребёнка, избежав серьёзных травм.
Пострадавший был незамедлительно передан врачам. К счастью, угрозы для жизни нет.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: купание в необорудованных местах опасно, особенно без присмотра взрослых. Подводные ловушки - скрытая угроза, которая может обернуться трагедией.
Сейчас ребёнок находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное.
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