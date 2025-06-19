В Талдыкоргане развернулась настоящая спасательная операция, передает BAQ.KZ. В микрорайоне Коктал ребёнок, купавшийся в необорудованном месте на реке Балакты, застрял ногой в металлической арматуре, скрытой под водой. Инцидент произошёл без сопровождения взрослых, что только увеличило опасность ситуации.

На место ЧП экстренно выехали спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС и бригада медиков из Центра медицины катастроф. Используя специальный гидравлический инструмент, спасатели осторожно разжали арматуру и освободили ногу ребёнка, избежав серьёзных травм.

Пострадавший был незамедлительно передан врачам. К счастью, угрозы для жизни нет.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: купание в необорудованных местах опасно, особенно без присмотра взрослых. Подводные ловушки - скрытая угроза, которая может обернуться трагедией.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное.