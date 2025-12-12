В Талдыкоргане реализуются крупные проекты в сфере коммерческой застройки и благоустройства новых жилых массивов. Об этом сообщили в ходе выступления акима области Жетісу Бейбита Исабаева, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы региона, на въезде в город ведётся строительство крупного торгово-развлекательного центра. Аналогичный объект планируется возвести и в районе памятника Алдабергенову.

"У въезда в город, рядом с гостиницей, строится большой торгово-развлекательный центр. Кроме того, в районе памятника Алдабергенову начаты работы по строительству ещё одного крупного торгово-развлекательного комплекса", — отметил Бейбит Исабаев.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию юго-западной части Талдыкоргана, где формируются новые микрорайоны.

"Если говорить в целом о новых застраиваемых территориях — это 9-й, 10-й, 11-й и 12-й микрорайоны. К примеру, 9-й микрорайон уже полностью завершён. На участке площадью около трёх гектаров обустроен парк: на двух участках созданы скверы, ещё примерно на одном гектаре размещены современные детские игровые и зоны отдыха", — сообщил аким области.

Он подчеркнул, что при реализации проектов жилищного строительства в регионе в обязательном порядке предусматривается развитие общественных пространств.