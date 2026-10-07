В Талдыкоргане водителя привлекли к ответственности за опасную перевозку 5-летней дочери
31-летний мужчина позволил ребенку высунуться из открытого верхнего окна автомобиля во время движения.
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В Талдыкоргане водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка.
Нарушение зафиксировали камеры Центра оперативного управления полиции. На кадрах видно, как 31-летний водитель автомобиля Changan X5 Plus перевозил свою пятилетнюю дочь, которая высунулась из открытого верхнего окна машины. В результате ребенок находился вне салона автомобиля, что создавало угрозу ее жизни и здоровью.
По данному факту в отношении водителя, являющегося отцом девочки, приняты меры административного характера.
Сотрудники полиции также провели с мужчиной профилактическую беседу и разъяснили требования безопасности при перевозке детей.
В полиции напомнили родителям и водителям о необходимости строго соблюдать правила перевозки несовершеннолетних и не допускать ситуаций, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье ребенка.
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