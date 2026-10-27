В области Жетісу выявили незаконное религиозное обучение
27 Октября 2026, 17:45
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27 Октября 2026, 17:4527 Октября 2026, 17:45
144Фото: BAQ.KZ
Прокуратура Талдыкоргана выявила нарушения законодательства в сфере религиозной деятельности. Один из общественных фондов проводил религиозное обучение без соответствующей лицензии.
Кроме того, в помещениях фонда проживали восемь человек без регистрации по месту жительства или временного пребывания. Они привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 492 КоАП РК.
Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о лишении общественного фонда соответствующей лицензии. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, представитель фонда признал иск.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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