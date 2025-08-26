В Талгаре семье убитого Шерзата Полата построят новый дом
Строительство обещают завершить в октябре.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талгаре возводят дом для родителей 16-летнего Шерзата Полата, убитого осенью прошлого года, передает BAQ.KZ. Жильё обещают сдать в середине октября 2025 года, сообщил адвокат семьи Мейрман Шекеев.
По его словам, площадь будущего дома составит около 130 квадратных метров. Строительство финансирует меценат, пожелавший остаться неизвестным. Кроме того, за счёт спонсорской помощи планируется полностью оснастить дом мебелью и бытовой техникой. Акимат Алматинской области взял на себя оформление всей необходимой документации и ввод объекта в эксплуатацию.
Трагедия семьи Полата вызвала широкий общественный резонанс. В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла драка "из-за банки пива", в результате которой был убит подросток. По делу арестовали 10 человек. Через неделю после убийства дом семьи Полата сгорел при поджоге.
В июне 2025 года главный обвиняемый по делу Абзал Шынасыл был приговорён к 23 годам лишения свободы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- Новый штамм коронавируса распространяется в России