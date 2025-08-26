В Талгаре возводят дом для родителей 16-летнего Шерзата Полата, убитого осенью прошлого года, передает BAQ.KZ. Жильё обещают сдать в середине октября 2025 года, сообщил адвокат семьи Мейрман Шекеев.

По его словам, площадь будущего дома составит около 130 квадратных метров. Строительство финансирует меценат, пожелавший остаться неизвестным. Кроме того, за счёт спонсорской помощи планируется полностью оснастить дом мебелью и бытовой техникой. Акимат Алматинской области взял на себя оформление всей необходимой документации и ввод объекта в эксплуатацию.

Трагедия семьи Полата вызвала широкий общественный резонанс. В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла драка "из-за банки пива", в результате которой был убит подросток. По делу арестовали 10 человек. Через неделю после убийства дом семьи Полата сгорел при поджоге.

В июне 2025 года главный обвиняемый по делу Абзал Шынасыл был приговорён к 23 годам лишения свободы.