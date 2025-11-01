В Талгаре водитель Audi сбил двух пешеходов и скрылся
Один человек погиб, второй госпитализирован с тяжёлыми травмами.
В Талгарском районе Алматинской области задержан водитель автомобиля Audi, который на высокой скорости сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.
Авария произошла на 25-м километре трассы Алматы – Кокпек – Коктал. По данным полиции, пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один человек погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.
Личность водителя установили — его задержали и водворили в изолятор временного содержания.
"Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", — сообщили в ведомстве.
