В Талгарском районе Алматинской области задержан водитель автомобиля Audi, который на высокой скорости сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.

Авария произошла на 25-м километре трассы Алматы – Кокпек – Коктал. По данным полиции, пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один человек погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Личность водителя установили — его задержали и водворили в изолятор временного содержания.