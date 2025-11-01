  • 1 Ноября, 04:56

В Талгаре водитель Audi сбил двух пешеходов и скрылся

Один человек погиб, второй госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Сегодня, 04:37
Фото: pixabay.com

В Талгарском районе Алматинской области задержан водитель автомобиля Audi, который на высокой скорости сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.

Авария произошла на 25-м километре трассы Алматы – Кокпек – Коктал. По данным полиции, пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один человек погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Личность водителя установили — его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", — сообщили в ведомстве.

