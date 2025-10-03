Житель города Тараз добился в суде восстановления своих прав после того, как был ошибочно исключён из очереди на получение жилья, передает BAQ.KZ.

Мужчина, стоявший в очереди с 2015 года по категории "государственный служащий", внезапно обнаружил, что в 2025 году его исключили из списка нуждающихся. Основанием стало якобы уже полученное им жильё, однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, никакой квартиры он не получал.

Суд установил, что исключение истца произошло по вине специалиста отдела жилищных отношений акимата Тараза, который допустил ошибку при обработке данных. В отношении этого сотрудника было применено дисциплинарное взыскание. Согласно статье 73 Закона "О жилищных отношениях", существует чёткий перечень оснований для снятия с учёта на жильё, но ни одно из них в данном случае не имело места.

Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу, что исключение заявителя было незаконным, и восстановил его в очереди на жильё из государственного жилищного фонда, сохранив за ним исходную дату постановки — февраль 2015 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.