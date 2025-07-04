В Таразе коммунальщиков оштрафовали на 6,2 млн тенге
Невыполненные предписания обернулись штрафом в миллионы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Таразе специализированный административный суд оштрафовал КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" на сумму более 6,2 миллиона тенге за массовое нарушение требований органов контроля, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, в период с февраля по март 2025 года полиция выдала учреждению 16 предписаний по результатам проверки состояния улично-дорожной сети. Однако ни одно из них не было выполнено в срок, что стало основанием для составления 16 административных протоколов.
Представитель КГУ пытался объяснить задержку "затяжными конкурсными процедурами и сложностями с госзакупками". Но суд счёл эти доводы несостоятельными. В материалах дела — акты проверки и предписания, подтверждающие факт бездействия.
Все 16 эпизодов были объединены в одно производство, и учреждение признали виновным по статье 462 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РК - "Невыполнение законных предписаний, требований или представлений государственных органов".
Суд постановил наложить на КГУ штраф в размере 6,2 миллиона тенге, который вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген готовится покорить Испанию и США
- В Туркестанской области начали выпуск сельхоздронов
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- В Уральске отменён незаконный штраф в 33 млн тенге для инвестора
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка