В Таразе специализированный административный суд оштрафовал КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района" на сумму более 6,2 миллиона тенге за массовое нарушение требований органов контроля, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в период с февраля по март 2025 года полиция выдала учреждению 16 предписаний по результатам проверки состояния улично-дорожной сети. Однако ни одно из них не было выполнено в срок, что стало основанием для составления 16 административных протоколов.

Представитель КГУ пытался объяснить задержку "затяжными конкурсными процедурами и сложностями с госзакупками". Но суд счёл эти доводы несостоятельными. В материалах дела — акты проверки и предписания, подтверждающие факт бездействия.

Все 16 эпизодов были объединены в одно производство, и учреждение признали виновным по статье 462 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РК - "Невыполнение законных предписаний, требований или представлений государственных органов".

Суд постановил наложить на КГУ штраф в размере 6,2 миллиона тенге, который вступил в законную силу.