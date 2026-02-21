В Таразе наградили мужчину, предотвратившего попытку похищения девочки
Кроме того аким поручил рассмотреть вопрос содействия в его дальнейшем трудоустройстве.
В городе Тараз жителю Нуркену Омарову, сорвавшему попытку похищения 13-летней девочки, вручили благодарственное письмо и денежный сертификат на 500 тысяч тенге. Награждение прошло по поручению акима Жамбылской области, передает BAQ.KZ.
Глава региона Ербол Карашукеев поблагодарил мужчину за решительные действия и подчеркнул, что его поступок стал примером гражданской ответственности и неравнодушия. Он также попросил передать слова признательности родителям Омарова за воспитание сына.
«Ваши решительные действия помогли предотвратить возможную трагедию. Это пример высокой ответственности, мужества и неравнодушия к судьбе других людей. Такие поступки формируют в обществе атмосферу доверия и безопасности, укрепляют уважение к закону и показывают, что принцип «Закон и порядок» начинается с личной позиции каждого. Искренне благодарю вас за смелость. Желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, стабильности и благополучия», – сказал аким области.
Кроме того, профильным ведомствам поручено рассмотреть вопрос содействия в его дальнейшем трудоустройстве с учётом социального положения.
Сам Нуркен Омаров отметил, что не считает свой поступок чем-то исключительным. По его словам, он увидел испуганную девочку и сразу поспешил на помощь, расценив это как гражданский и отцовский долг.
Ранее в Таразе двое мужчин попытались насильно увезти подростка с остановки общественного транспорта. Благодаря вмешательству очевидца похищение удалось предотвратить. Позже подозреваемых задержали сотрудники полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование. От имени министра внутренних дел Ержан Саденов и руководства департамента полиции герою также выразили благодарность.
