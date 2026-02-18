В Таразе задержали двух мужчин после попытки похищения 13-летней девочки на автобусной остановке, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В социальных сетях распространились кадры происшествия. В полиции сообщили, что подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

– В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автомашине пытались похитить находившуюся на остановке девочку. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания, – говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В департаменте подчеркнули, что любые посягательства на безопасность детей находятся на особом контроле и будут пресекаться в рамках действующего законодательства.