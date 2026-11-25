В Таразе нашли подозреваемых в осквернении мемориала советским воинам
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В Таразе полицейские установили троих школьников, подозреваемых в повреждении мемориала, посвящённого погибшим во время Второй мировой войны. Все трое оказались учениками седьмого класса. Их родителей привлекли к ответственности, передает BAQ.KZ.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что подозреваемых установили и доставили в полицию.
«По факту осквернения памятника полицией установлены и доставлены подозреваемые. Ими оказались трое учащихся 7-го класса одной из школ города Тараза», – сообщили в ведомстве.
Несовершеннолетних поставили на профилактический учёт. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, полиция направила представления в Управление образования и Комиссию по делам несовершеннолетних с требованием принять меры для предотвращения подобных случаев.
«Расследование продолжается. Всем обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка», – добавили в полиции.
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