В Таразе полицейские установили троих школьников, подозреваемых в повреждении мемориала, посвящённого погибшим во время Второй мировой войны. Все трое оказались учениками седьмого класса. Их родителей привлекли к ответственности, передает BAQ.KZ.

Что сообщили в полиции

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что подозреваемых установили и доставили в полицию.

«По факту осквернения памятника полицией установлены и доставлены подозреваемые. Ими оказались трое учащихся 7-го класса одной из школ города Тараза», – сообщили в ведомстве.

Несовершеннолетних поставили на профилактический учёт. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, полиция направила представления в Управление образования и Комиссию по делам несовершеннолетних с требованием принять меры для предотвращения подобных случаев.