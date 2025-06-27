В специализированном суде по административным правонарушениям города Тараз рассмотрено дело в отношении гражданина, который пытался незаконно провезти электрошокер через аэропорт, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в марте 2025 года в международном аэропорту Астаны. При досмотре ручной клади пассажира рейса Астана–Тараз сотрудники службы безопасности обнаружили в его барсетке электрошокер. Как показала экспертиза, устройство признано электрическим оружием заводского изготовления, несмотря на то что на момент проверки оно находилось в нерабочем состоянии.

На суде мужчина пояснил, что приобрел электрошокер через интернет в подарок внуку для защиты от бродячих собак и не знал о необходимости его регистрации.

Согласно законодательству РК, хранение и ношение гражданского оружия допускается только при наличии специального разрешения. За нарушение этих требований предусмотрен штраф с конфискацией оружия.

С учетом признания вины и смягчающих обстоятельств суд назначил административное взыскание в виде штрафа с 30-процентной скидкой – около 55 тысяч тенге, с обязательной конфискацией электрошокера.

Постановление вступило в законную силу.