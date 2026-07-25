В Таразе по поручению Президента построят Центр инклюзивного спорта

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил социальную значимость проекта, который позволит расширить возможности людей с особыми потребностями для занятий спортом и активного участия в жизни общества.

По его словам, в регионе последовательно развивают инклюзивный спорт, создают условия для подготовки параспортсменов и укрепляют спортивный резерв.

— Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих Посланиях определяет повышение качества жизни населения, развитие массового спорта и формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями в числе ключевых приоритетов государственной политики. Начало строительства Центра инклюзивного спорта является наглядным подтверждением практической реализации этих стратегических задач, — сказал Ербол Карашукеев.

Аким области подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из важных направлений устойчивого развития региона.

— Здоровая нация — основа сильного государства. Инклюзивный спорт дает каждому гражданину возможность раскрыть свой потенциал, развивать способности и активно участвовать в жизни общества. Уверен, что центр, фундамент которого мы закладываем сегодня, станет важным спортивным объектом, где тысячи жителей смогут заниматься спортом, юные спортсмены — одерживать первые победы, а параспортсмены — покорять новые вершины, — отметил глава региона.

В центре предусмотрены универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, тренажерный зал и зал лечебной физкультуры, медицинский и психологический кабинеты, административные помещения, кабинеты тренеров, конференц-зал и зона отдыха.

Общая площадь территории составит 1,6 гектара, площадь здания — 3 600 квадратных метров. Центр сможет одновременно принимать до 300 посетителей. Завершить строительство планируется в феврале 2027 года.

В Жамбылской области 4 383 жителя с особыми потребностями систематически занимаются физической культурой и спортом, в том числе 1 481 несовершеннолетний.

Высокие результаты на международной спортивной арене демонстрируют параспортсмены Жамбылской области. Среди них — чемпионы и призеры Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Азии Зульфия Габидуллина, Нурдаулет Жумагали, Габит Есжанов, Айдос Тугелбаев, Берик Нурымов, Нуржан Асан, Диас Рысбек и другие спортсмены международного уровня.