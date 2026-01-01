В Таразе сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на кровле пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.

Возгорание произошло поздно вечером 31 декабря. По прибытии первых пожарных подразделений было зафиксировано открытое горение балкона на пятом этаже и кровли здания, позже огонь распространился по всей площади крыши.

В целях безопасности была проведена эвакуация жильцов. По предварительным данным, из дома вывели около 100 человек, в том числе 30 детей. Для эвакуированных на месте организовали пункты обогрева на базе вахтовых автомобилей ДЧС.

Для координации действий был развернут оперативный штаб пожаротушения под руководством начальника департамента по чрезвычайным ситуациям. На месте обеспечили бесперебойную подачу воды, работали три боевых участка, задействовали семь водяных стволов. Сотрудники полиции организовали оцепление территории.

В тушении пожара участвовали 62 человека личного состава и 22 единицы техники. Принятыми мерами возгорание удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.

По предварительной информации, пожар был потушен на площади около 900 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.