В Таразе поймали опасного преступника из международного розыска
Казахстанская полиция помогла задержать международного беглеца.
В Таразе сотрудники транспортной полиции задержали 42-летнего иностранца, объявленного в межгосударственный розыск за совершение особо тяжкого преступления, передает BAQ.KZ.
Операция прошла 28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".
Задержание было произведено сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина разыскивается правоохранительными органами другого государства.
В настоящий момент он водворён в следственный изолятор Шымкента. О задержании уведомлены инициаторы розыска, ведутся необходимые процедуры по экстрадиции.
Правоохранительные органы подчёркивают, что подобные операции помогают не только обеспечивать безопасность на транспорте, но и содействуют международному сотрудничеству в борьбе с преступностью.