В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
В Таразе сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" остановили автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого длительное время уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения, передаёт BAQ.KZ.
Проверка показала, что мужчина совершил 43 правонарушения, все они связаны с превышением установленной скорости. Систематическое игнорирование правил создавало угрозу жизни других участников движения. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.
С начала года в рамках операции "Борышкер" на специализированные стоянки водворены 5 353 автомобиля. Полиция напоминает, что превышение скорости остаётся одной из главных причин тяжких ДТП, и призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
