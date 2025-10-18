В Таразе на центральной площади прошла выставка современной пожарно-спасательной техники, приуроченная к 30-летию МЧС РК, передаёт BAQ.KZ.

Были представлены лучшие образцы спецтехники ДЧС Жамбылской области, используемой при тушении пожаров и ликвидации ЧС.

Завершилось всё ярким парадом — колонна спасательной техники проехала по улицам города, демонстрируя готовность к любым вызовам.