Парад спасательной техники прошёл в Таразе
Колонна спасательной техники проехала по улицам города.
Сегодня, 10:15
В Таразе на центральной площади прошла выставка современной пожарно-спасательной техники, приуроченная к 30-летию МЧС РК, передаёт BAQ.KZ.
Были представлены лучшие образцы спецтехники ДЧС Жамбылской области, используемой при тушении пожаров и ликвидации ЧС.
Завершилось всё ярким парадом — колонна спасательной техники проехала по улицам города, демонстрируя готовность к любым вызовам.
"Горожане с гордостью встречали своих героев — тех, кто ежедневно оберегает нашу безопасность!", - отметили в МЧС.
