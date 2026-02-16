После обильного снегопада в городе Тараз организованы инженерно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение паводков и защиту жилого сектора, передает BAQ.KZ.

Военнослужащие, спасатели МЧС и представители местных исполнительных органов совместно провели работы по снижению риска подтоплений, вызванных интенсивным таянием снега.

В жилом секторе выполнена укладка мешков с песком для предотвращения поступления талых вод во дворовые территории. Также проведена очистка дворов от воды и прочистка арычных систем, что обеспечивает беспрепятственный отвод талых вод.

Проведённые превентивные меры направлены на снижение паводковых рисков, защиту имущества граждан и обеспечение устойчивой работы городской инфраструктуры в период весеннего таяния снега.