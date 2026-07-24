В Таразе пьяный водитель мопеда пытался скрыться от полиции

В Жамбылской области к административной ответственности привлечен водитель мопеда, который не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Суд назначил ему 20 суток административного ареста.

Инцидент произошел на улице Турыcова в Таразе. Сотрудники патрульной полиции заметили мопед без государственного регистрационного номера и подали водителю сигнал об остановке.

Однако мужчина проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали его.

Во время общения с водителем полицейские почувствовали запах алкоголя и направили его на медицинское освидетельствование. Согласно результатам экспертизы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Кроме того, выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами и ранее никогда не получал водительское удостоверение.

По решению суда нарушителю назначено административное наказание в виде 20 суток ареста. Мопед без государственного номера доставлен на специализированную штрафную стоянку.