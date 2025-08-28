Суд №2 города Тараз вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора автозаправочной станции, обвиняемой в хищении вверенного имущества в крупном размере, передает BAQ.KZ.

Подсудимая С. признана виновной в хищении денежных средств с автозаправочной станции, причинив ущерб на сумму более 5 миллионов тенге.

Как установлено в ходе расследования, работая оператором, С. совершила манипуляции с денежными средствами, изымая наличные деньги с кассы и завышая суммы, полученные через терминал "Каспий". Она также манипулировала расчетными документами, удаляя и изменяя их без указания дат и времени, что позволило скрыть незаконные действия.

Вину подсудимой подтвердили её признательные показания, расчётная документация, а также судебная бухгалтерская экспертиза.

Прокуратура потребовала назначить подсудимой 3 года 6 месяцев лишения свободы. В свою очередь, сама подсудимая признала свою вину, возместила часть ущерба в размере 500 тысяч тенге и попросила суд дать ей возможность полностью возместить ущерб без лишения свободы.

Суд учёл признание вины, семейное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге, С. была приговорена к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с условным наказанием, после применения амнистии, принятой в честь 30-летия Конституции. Кроме того, с неё был взыскан ущерб в размере более 4,5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Приговор ещё не вступил в законную силу, и стороны могут обжаловать решение суда.