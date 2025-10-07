В социальных сетях и мессенджерах распространилась волна тревожных сообщений об угрозах нападения на школы в Таразе, передает BAQ.KZ.

Однако в департаменте полиции Жамбылской области официально заявили: информация не соответствует действительности и носит характер заведомо ложного сообщения.

По данному факту начато досудебное расследование. Правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить источник дезинформации и привлечь виновных к ответственности.

"Информация об угрозах, распространённая в сети, не имеет под собой оснований", — подчеркнули в ведомстве.

Для обеспечения безопасности в упомянутых в фейковых сообщениях учебных заведениях усилены меры охраны. Подобные информационные вбросы уже фиксировались ранее в других городах Казахстана и стран СНГ — все они не подтвердились.

В полиции призвали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и черпать информацию только из официальных источников.