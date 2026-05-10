В Таразе ветерану ВОВ присвоено звание полковника
Иван Фёдорович Макеев посвятил около 30 лет службе в системе МВД.
Сегодня 2026, 07:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
207
В Таразе ветерану Великой Отечественной войны Ивану Макееву присвоено звание полковника. Соответствующий приказ в День Победы подписал министр Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
98-летнего фронтовика поздравили сослуживцы и представители силовых структур — к его дому прибыли десятки военнослужащих. Несмотря на возраст, ветеран смог самостоятельно надеть форму, прикрепить награды и встретить гостей.
Иван Фёдорович Макеев посвятил около 30 лет службе в системе МВД и вышел на пенсию в звании подполковника.
Отмечается, что в Жамбылской области сегодня проживают лишь три ветерана Великой Отечественной войны. В честь каждого из них в День Победы были организованы небольшие парады с участием военных оркестров и торжественными шествиями у их домов.
Праздничные мероприятия прошли в рамках День Победы, который ежегодно отмечается в память о событиях Великой Отечественной войны.