В Таразе ветерану ВОВ присвоено звание полковника

В Таразе ветерану Великой Отечественной войны Ивану Макееву присвоено звание полковника. Соответствующий приказ в День Победы подписал министр Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

98-летнего фронтовика поздравили сослуживцы и представители силовых структур — к его дому прибыли десятки военнослужащих. Несмотря на возраст, ветеран смог самостоятельно надеть форму, прикрепить награды и встретить гостей.

Иван Фёдорович Макеев посвятил около 30 лет службе в системе МВД и вышел на пенсию в звании подполковника.

Отмечается, что в Жамбылской области сегодня проживают лишь три ветерана Великой Отечественной войны. В честь каждого из них в День Победы были организованы небольшие парады с участием военных оркестров и торжественными шествиями у их домов.

Праздничные мероприятия прошли в рамках День Победы, который ежегодно отмечается в память о событиях Великой Отечественной войны.