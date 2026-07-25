В Таразе восстановили права восьми студентов после вмешательства прокуратуры
Среди них — семь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студент с инвалидностью.
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Прокуратура Байзакского района Жамбылской области выявила нарушения социальных гарантий студентов в КГКП «Байзакский колледж № 3». После внесения акта прокурорского надзора права восьми учащихся восстановлены в полном объеме.
Как установила прокуратура по итогам проведенного анализа, семи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одному студенту с инвалидностью не были предоставлены социальные гарантии, предусмотренные законодательством.
В частности, учащиеся не получили путевки на отдых в период каникул, им не возместили расходы на проезд и не выплатили суточные. Кроме того, студентам не предоставили необходимую одежду, а также не выплатили единовременную социальную помощь в размере двух месячных расчетных показателей.
По выявленным фактам прокуратура внесла акт прокурорского надзора руководству колледжа. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены, а права студентов восстановлены в полном объеме.
Прокуратура Байзакского района продолжает работу по надзору за соблюдением прав и законных интересов граждан, а также принимает меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства.
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