В Таразе произошёл пожар в токарном цеху на улице Сыпатай батыра, передает BAQ.KZ. Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего на место незамедлительно прибыли подразделения МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки. Сотрудникам удалось не допустить распространения пламени на соседние здания.

Своевременная реакция и профессионализм пожарных позволили избежать более серьёзных последствий, — говорится в сообщении министерства.

По информации МЧС, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.