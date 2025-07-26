В Таразе вспыхнул пожар в токарном цехе
Пострадавших нет.
Сегодня, 04:38
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Сегодня, 04:38Сегодня, 04:38
124Фото: МЧС РК
В Таразе произошёл пожар в токарном цеху на улице Сыпатай батыра, передает BAQ.KZ. Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего на место незамедлительно прибыли подразделения МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки. Сотрудникам удалось не допустить распространения пламени на соседние здания.
Своевременная реакция и профессионализм пожарных позволили избежать более серьёзных последствий, — говорится в сообщении министерства.
По информации МЧС, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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