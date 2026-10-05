В Таразе засохли 1500 деревьев, которые посадил акимат: под аллеей оказался газопровод

В Таразе засохли 1500 деревьев, которые высадили по заказу городских властей. Аллея, которую обещали жителям, так и не появилась, выяснил BAQ.KZ.

Деревья сажали на участке площадью 3,5 гектара. Пешеходных дорожек и детской площадки там так и не построили, проект аллеи остался незаконченным.

По словам местных жителей, деревья поливали только в самом начале, а потом перестали совсем.

«Сначала мы слышали, что здесь построят аллею, посадят деревья. Но сегодня результат вот такой. Жалко деревья. Воду вообще не лили. Думали, будет хорошее место, где люди смогут отдыхать», - говорит местный житель Аслан Турлыкбаев.

В районе живут около 45 тыс. человек, но ни парка, ни аллеи здесь нет. Жители рассказывают, что деревья посадили уже давно.

«Если не ошибаюсь, начали лет 4-5 назад. С тех пор сколько времени прошло. За это время акимы менялись. Каждый раз, когда менялись чиновники, думали, что возьмутся за парк. Но в итоге деревья засохли», - говорит Аслан.

С тех пор как высадили деревья, в городе сменились три акима, но ничего не изменилось. Участок завален мусором и костями животных.

В акимате Тараза рассказали, что деревья в микрорайоне Шолдала возле массива Юбилейный в 2020 году посадило учреждение «Тараз орман». Там подтвердили, что на участке около 3,5 гектара высадили 1500 саженцев ивы.

«Однако поскольку системы для постоянного полива посаженных деревьев предусмотрено не было, их приживаемость уже на начальном этапе была низкой. В ходе изучения проблемы выяснилось, что под этой территорией проходит газопровод высокого давления. В связи с этим АО "КазТрансГаз" не дало разрешения проводить здесь благоустройство, создавать зеленую зону и сажать деревья», - говорится в ответе акимата.

Проводить сюда полив и снова сажать деревья в акимате в будущем не планируют.