Сообщается, что он был единственным кандидатом и был избран единогласно. С избранием Джавана бин Хамада Аль Тани поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнув важность дальнейшего укрепления сотрудничества и развития олимпийского движения в странах Азии.

Ассамблею открыло приветственное слово исполняющего обязанности президента ОСА. Участникам также показали видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. В начале сессии состоялось вручение награды OCA Merit Award ("За заслуги перед ОСА").