  • 26 Января, 17:10

В Ташкенте избрали нового президента Олимпийского совета Азии

Сегодня, 16:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анадолу Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
54
Фото: Анадолу
В Ташкенте в понедельник, 26 января открылась 46-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА), в ходе которой был избран новый  президент организации. Этот пост занял первый заместитель председателя Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президент Олимпийского комитета Катара Джаван бин Хамад Аль Тани, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.
 
Сообщается, что он был единственным кандидатом и был избран единогласно. С избранием Джавана бин Хамада Аль Тани поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнув важность дальнейшего укрепления сотрудничества и развития олимпийского движения в странах Азии.
 
Ассамблею открыло приветственное слово исполняющего обязанности президента ОСА. Участникам также показали видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. В начале сессии состоялось вручение награды OCA Merit Award ("За заслуги перед ОСА").

Одним из основных решений стало подписание контрактов с городами-организаторами Азиатских юношеских игр. Ташкент официально утвержден столицей Игр 2029 года, а Пномпень примет соревнования в 2031-м. Подписание состоялось в столице Узбекистана.

С докладами о ситуации в своих регионах выступили зональные вице-президенты ОСА. Отчет по Центральной Азии представил вице-президент организации Отабек Умаров. С отдельным выступлением также обращался президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который затронул вопросы обеспечения чистоты спорта на континенте.

Во второй половине дня запланировано рассмотрение итоговых отчетов оргкомитетов крупных будущих стартов, включая зимние Азиатские игры в Харбине (2025), а также подготовку к Играм в Айти-Нагое (2026) и Эр-Рияде (2026).

Самое читаемое

Наверх