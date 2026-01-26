В Ташкенте избрали нового президента Олимпийского совета Азии
Одним из основных решений стало подписание контрактов с городами-организаторами Азиатских юношеских игр. Ташкент официально утвержден столицей Игр 2029 года, а Пномпень примет соревнования в 2031-м. Подписание состоялось в столице Узбекистана.
С докладами о ситуации в своих регионах выступили зональные вице-президенты ОСА. Отчет по Центральной Азии представил вице-президент организации Отабек Умаров. С отдельным выступлением также обращался президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который затронул вопросы обеспечения чистоты спорта на континенте.
Во второй половине дня запланировано рассмотрение итоговых отчетов оргкомитетов крупных будущих стартов, включая зимние Азиатские игры в Харбине (2025), а также подготовку к Играм в Айти-Нагое (2026) и Эр-Рияде (2026).
