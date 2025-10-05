В Тбилиси вспыхнули столкновения после муниципальных выборов: участники акции протеста попытались ворваться на территорию президентского дворца, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Несколько десятков человек снесли ворота и на короткое время захватили внутренний двор комплекса.

Полиция ответила применением водомётов и слезоточивого газа. На улицах центра города протестующие возводили баррикады — на некоторых из них начались пожары. Акции проходят на фоне заявлений оппозиции о массовых нарушениях и давлении властей. Многие партии бойкотировали выборы, назвав их "фикцией".

Тем временем премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о победе правящей партии "Грузинская мечта", набравшей, по его словам, более 70% голосов. Эти данные уже подтвердил Центризбирком. Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила насилие, заявив, что "эта пародия на захват могла быть устроена только самим режимом, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста". Несмотря на столкновения, на площади Свободы в Тбилиси по-прежнему продолжается многотысячный митинг с флагами Грузии и Евросоюза.