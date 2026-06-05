В Тегеране назвали главное условие мира на Ближнем Востоке

В Иране считают, что устойчивый мир в регионе невозможен до тех пор, пока Армия обороны Израиля не прекратит военные действия и не покинет территорию Ливана. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в официальном телеграм-канале организации.

В Тегеране раскритиковали действия Израиля

В КСИР заявили, что израильские военные операции на территории Ливана продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Территория Ливана по-прежнему подвергается нападению Израиля. Протесты международных организаций и стран мира не повлияли на поведение Тель-Авива, а вмешательство США под предлогом установления мира лишь усугубляет ситуацию», — говорится в заявлении.

По мнению иранской стороны, урегулирование конфликта невозможно без полного прекращения боевых действий.

Условие для мирного урегулирования

В КСИР подчеркнули, что одним из основных условий Ирана для достижения договоренностей с США и Израилем остается прекращение огня на всех направлениях конфликта.

«Израиль должен немедленно прекратить атаки, оперативно вывести войска и признать территориальную целостность Ливана», — заявили в организации.

Перемирие остается предметом переговоров

В последние месяцы посредники предпринимали несколько попыток добиться деэскалации между Израилем и Ливаном. В апреле президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня, которое впоследствии несколько раз продлевалось.

4 июня Госдепартамент США заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан подтвердили готовность выполнять условия режима прекращения огня.

Однако в Тегеране считают, что достигнутые договоренности не смогут обеспечить долгосрочную стабильность до тех пор, пока израильские войска остаются на территории Ливана.