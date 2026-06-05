В Тегеране назвали главное условие мира на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции заявил, что прекращение огня и вывод израильских войск из Ливана являются ключевыми условиями для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иране считают, что устойчивый мир в регионе невозможен до тех пор, пока Армия обороны Израиля не прекратит военные действия и не покинет территорию Ливана. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в официальном телеграм-канале организации.
В Тегеране раскритиковали действия Израиля
В КСИР заявили, что израильские военные операции на территории Ливана продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе.
«Территория Ливана по-прежнему подвергается нападению Израиля. Протесты международных организаций и стран мира не повлияли на поведение Тель-Авива, а вмешательство США под предлогом установления мира лишь усугубляет ситуацию», — говорится в заявлении.
По мнению иранской стороны, урегулирование конфликта невозможно без полного прекращения боевых действий.
Условие для мирного урегулирования
В КСИР подчеркнули, что одним из основных условий Ирана для достижения договоренностей с США и Израилем остается прекращение огня на всех направлениях конфликта.
«Израиль должен немедленно прекратить атаки, оперативно вывести войска и признать территориальную целостность Ливана», — заявили в организации.
Перемирие остается предметом переговоров
В последние месяцы посредники предпринимали несколько попыток добиться деэскалации между Израилем и Ливаном. В апреле президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня, которое впоследствии несколько раз продлевалось.
4 июня Госдепартамент США заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан подтвердили готовность выполнять условия режима прекращения огня.
Однако в Тегеране считают, что достигнутые договоренности не смогут обеспечить долгосрочную стабильность до тех пор, пока израильские войска остаются на территории Ливана.
Самое читаемое
- Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области
- Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
- Три медали за несколько дней выиграли легкоатлетки Казахстана
- Алматинцы почувствовали землетрясение вечером 4 июня
- Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС