В Текели нарастили энергомощности на 53 МВт за два года
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В области Жетысу завершили новый этап модернизации Текелийского энергокомплекса. На объекте запустили три котла-утилизатора и паровую турбину с генератором на 17 МВт. За два года прирост установленной мощности комплекса достиг 53 МВт, передает BAQ.KZ.
Предыдущие два этапа модернизации завершили в 2025 году. Тогда в эксплуатацию ввели три газотурбинные установки общей мощностью 36 МВт.
Новые 17 МВт довели общий прирост мощности энергокомплекса до 53 МВт. Проект входит в программу расширения генерации, которую проводят по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.
В 2026 году в Казахстане планируют ввести 2,6 ГВт новых мощностей традиционной и возобновляемой энергетики.
В планах четыре парогазовые установки, четыре ветровые и пять солнечных электростанций. Продолжается расширение электростанций в Атырау и Текели.
Ранее в Кызылорде запустили парогазовую установку мощностью 240 МВт.
В Минэнерго рассчитывают, что ввод этих объектов позволит уже в первом квартале 2027 года закрыть энергодефицит в стране.
К 2029 году Казахстан планирует выйти на устойчивый профицит электроэнергии.
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