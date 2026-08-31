В Текели нарастили энергомощности на 53 МВт за два года

В области Жетысу завершили новый этап модернизации Текелийского энергокомплекса. На объекте запустили три котла-утилизатора и паровую турбину с генератором на 17 МВт. За два года прирост установленной мощности комплекса достиг 53 МВт, передает BAQ.KZ.

Предыдущие два этапа модернизации завершили в 2025 году. Тогда в эксплуатацию ввели три газотурбинные установки общей мощностью 36 МВт.

Новые 17 МВт довели общий прирост мощности энергокомплекса до 53 МВт. Проект входит в программу расширения генерации, которую проводят по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

В 2026 году в Казахстане планируют ввести 2,6 ГВт новых мощностей традиционной и возобновляемой энергетики.

В планах четыре парогазовые установки, четыре ветровые и пять солнечных электростанций. Продолжается расширение электростанций в Атырау и Текели.

Ранее в Кызылорде запустили парогазовую установку мощностью 240 МВт.

В Минэнерго рассчитывают, что ввод этих объектов позволит уже в первом квартале 2027 года закрыть энергодефицит в стране.

К 2029 году Казахстан планирует выйти на устойчивый профицит электроэнергии.