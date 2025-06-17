Прокуратура Жетісуской области выявила нарушения при утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в городе Текели. В результате необоснованных расчетов были ущемлены права более 10 000 потребителей, передает BAQ.KZ.

Как установили прокуроры, при утверждении маслихатом города нормативов образования отходов и тарифов для населения была нарушена формула расчета, предусмотренная Методикой, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 377 от 14 сентября 2021 года.

По итогам надзорного реагирования стоимость услуг по вывозу мусора была снижена:

для жителей индивидуальных жилых домов — на 152,69 тенге (с 391,39 до 238,7 тенге);

для благоустроенных многоквартирных домов — на 7,22 тенге (с 238,7 до 231,48 тенге).

Таким образом, были защищены права 10 625 жителей Текели, оплачивающих услуги вывоза отходов по завышенным тарифам.

В надзорном органе подчеркнули, что будут и впредь принимать меры для предотвращения нарушений в сфере коммунального обслуживания и защиты прав граждан.