В Текели, Талдыкоргане и районах Жетысу появятся десятки игровых и спортивных зон
83 новые площадки появятся в Жетысуской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жетысуской области активно реализуется общенациональная экологическая программа "Таза Қазақстан". В 2025 году в регионе ведутся работы по строительству и благоустройству 83 детских и спортивных площадок. Об этом сообщила пресс-служба акима области, передает BAQ.kz.
Согласно информации, 58 площадок возводятся с нуля, ещё 25 проходят текущий ремонт. На сегодняшний день полностью завершены работы на 25 объектах, включая 7 новых игровых зон.
Наибольшее число площадок появится в:
-
городе Текели — 27,
-
Талдыкоргане — 21,
-
Аксуском районе — 20,
-
Каратальском и Коксуском районах — по 5,
-
Кербулакском районе — 4,
-
Саркандском районе — 1.
Местные жители положительно оценивают изменения.
"Живу в микрорайоне "Металлург" в Текели уже 30 лет. Перед домом построили новую детскую площадку — внуки играют, а я на скамейке с соседями беседую. Всё сделано качественно. Радуемся вместе с детьми", — поделился Канат Сейсенбаев, житель города Текели.
Цель программы — создание комфортной и безопасной среды в жилых массивах и дворах, а также повышение качества жизни граждан. Работы в Жетысу будут продолжены.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи