В Жетысуской области активно реализуется общенациональная экологическая программа "Таза Қазақстан". В 2025 году в регионе ведутся работы по строительству и благоустройству 83 детских и спортивных площадок. Об этом сообщила пресс-служба акима области, передает BAQ.kz.

Согласно информации, 58 площадок возводятся с нуля, ещё 25 проходят текущий ремонт. На сегодняшний день полностью завершены работы на 25 объектах, включая 7 новых игровых зон.

Наибольшее число площадок появится в:

городе Текели — 27,

Талдыкоргане — 21,

Аксуском районе — 20,

Каратальском и Коксуском районах — по 5,

Кербулакском районе — 4,

Саркандском районе — 1.

Местные жители положительно оценивают изменения.

"Живу в микрорайоне "Металлург" в Текели уже 30 лет. Перед домом построили новую детскую площадку — внуки играют, а я на скамейке с соседями беседую. Всё сделано качественно. Радуемся вместе с детьми", — поделился Канат Сейсенбаев, житель города Текели.

Цель программы — создание комфортной и безопасной среды в жилых массивах и дворах, а также повышение качества жизни граждан. Работы в Жетысу будут продолжены.