В Темиртау 13 февраля произошла очередная коммунальная авария, сообщает BAQ.kz.

В 7 микрорайоне из-за порыва теплотрассы затопило двор одного из жилых домов. Видео с места происшествия распространили очевидцы: на кадрах видно, как вода разлилась по территории и вплотную подошла к зданию.

По словам жителей, вода начала заходить в подъезды и практически полностью покрыла дворовую территорию. Горожане также обратили внимание на мутный цвет потока.

Ситуацию прокомментировали в ТОО «Окжетпес-Т». По данным предприятия, произошел порыв теплотрассы диаметром Ду-200. Временно без отопления и горячей воды остались жильцы девяти многоквартирных домов.

В компании сообщили, что аварийная бригада уже работает на месте. Ориентировочно завершить ремонт и восстановить подачу тепла планируют до 17:00 текущего дня.