В Темиртау осужден организатор незаконной майнинговой фермы
В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в г.Темиртау, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АФМ, расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.
Добытые цифровые активы Толовов Э.Г. аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org». Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
