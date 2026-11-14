В Темиртау пассажирский автобус врезался в дерево: водитель скончался
В салоне находились около 15 пассажиров, никто из них не пострадал.
14 Ноября 2026, 17:36
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14 Ноября 2026, 17:3614 Ноября 2026, 17:36
63Фото: МВД РК
В Темиртау пассажирский автобус марки Yutong совершил наезд на дерево. В результате происшествия 64-летний водитель скончался на месте.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, авария произошла 14 ноября около 10:30. По предварительным данным, во время движения водителю стало плохо, после чего он потерял сознание. Неуправляемый автобус продолжил движение и врезался в дерево.
В момент происшествия в салоне находились около 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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