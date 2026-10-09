20-летнего жителя Темиртау подозревают в убийстве родителей

В Темиртау полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в убийстве родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего сына погибших, подозреваемого в совершении данного преступления. Он водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе ДП.