20-летнего жителя Темиртау подозревают в убийстве родителей
9 Октября 2026, 14:44
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9 Октября 2026, 14:449 Октября 2026, 14:44
54Фото: Baq.kz
В Темиртау полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в убийстве родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, передает BAQ.KZ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего сына погибших, подозреваемого в совершении данного преступления. Он водворён в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе ДП.
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