В Темиртау ремонтируют котлы на двух станциях и меняют 3,8 км теплосетей
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Темиртау входит в финальную часть подготовки к отопительному сезону. На ГРЭС-1 и ТЭЦ-2 Qarmet ремонтируют котлы, а в городе продолжают замену 3,8 км тепловых сетей, передает BAQ.KZ.
На ГРЭС-1 капитально ремонтируют котлоагрегат №10. После завершения работ станция должна войти в отопительный сезон с тремя котлами и двумя турбинами.
На ТЭЦ-2 Qarmet ремонт затронул сразу два котла. Котлоагрегат №2 проходит капитальный ремонт, на котлоагрегате №1 идет расширенный текущий ремонт.
После завершения кампании станция рассчитывает работать зимой с шестью котлами и четырьмя турбинами.
Параллельно в Темиртау реконструируют тепловые сети по улице Мичурина на участке от ВК «Мука-Сахар» до ТП-34.
Общая протяженность участка составляет 3,8 км. Около 3 км трубопровода уже смонтировали, работы остаются еще примерно на 800 метрах.
В Минэнерго ожидают, что реконструкция поможет снизить теплопотери и повысить надежность теплоснабжения во время максимальной нагрузки зимой.
Ход работ на ГРЭС-1, ТЭЦ-2 и теплосетях проверил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов.
По итогам инспекции он поручил завершить ремонт в установленные сроки и отдельно проверить состояние основного и вспомогательного оборудования перед отопительным сезоном.
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