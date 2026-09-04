В Темиртау ремонтируют котлы на двух станциях и меняют 3,8 км теплосетей

Темиртау входит в финальную часть подготовки к отопительному сезону. На ГРЭС-1 и ТЭЦ-2 Qarmet ремонтируют котлы, а в городе продолжают замену 3,8 км тепловых сетей, передает BAQ.KZ.

На ГРЭС-1 капитально ремонтируют котлоагрегат №10. После завершения работ станция должна войти в отопительный сезон с тремя котлами и двумя турбинами.

На ТЭЦ-2 Qarmet ремонт затронул сразу два котла. Котлоагрегат №2 проходит капитальный ремонт, на котлоагрегате №1 идет расширенный текущий ремонт.

После завершения кампании станция рассчитывает работать зимой с шестью котлами и четырьмя турбинами.

Параллельно в Темиртау реконструируют тепловые сети по улице Мичурина на участке от ВК «Мука-Сахар» до ТП-34.

Общая протяженность участка составляет 3,8 км. Около 3 км трубопровода уже смонтировали, работы остаются еще примерно на 800 метрах.

В Минэнерго ожидают, что реконструкция поможет снизить теплопотери и повысить надежность теплоснабжения во время максимальной нагрузки зимой.

Ход работ на ГРЭС-1, ТЭЦ-2 и теплосетях проверил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов.

По итогам инспекции он поручил завершить ремонт в установленные сроки и отдельно проверить состояние основного и вспомогательного оборудования перед отопительным сезоном.