В Темиртау соцработникам незаконно выплатили более 5 млн теңге

В Темиртау соцработникам начисляли деньги за помощь людям с инвалидностью, даже когда те находились за границей. Прокуратура выявила необоснованные выплаты на сумму свыше 5 млн теңге.

Как сообщили в прокуратуре Карагандинской области, нарушения обнаружили при проверке расходования бюджетных средств на социальные услуги.

Один из индивидуальных помощников, которых в обиходе называют соцработниками, представил документы за апрель 2026 года, указав 240 часов работы.

Но проверка показала, что с 16 по 24 апреля он находился в Стамбуле. Несмотря на отсутствие в Казахстане, эти дни включили в акт оказанных услуг и предъявили к оплате.

Подобные нарушения выявили и в других случаях. В частности, родственникам людей с инвалидностью, оформленным индивидуальными помощниками, начисляли деньги на основании документов об услугах, которые фактически не оказывались.

По закону услуги индивидуального помощника предоставляются людям с инвалидностью первой группы, испытывающим трудности с передвижением, из расчета не более восьми часов в день. Оплачивается только фактически оказанная помощь.

После вмешательства прокуратуры необоснованно полученные средства добровольно вернули в бюджет.