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В Темиртау спасатели вынесли газовый баллон из горящей постройки

Пожар на площади 120 квадратных метров полностью ликвидировали. Также удалось защитить от огня два частных дома.

4 Октября 2026, 16:35
АВТОР
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МЧС РК 4 Октября 2026, 16:35
4 Октября 2026, 16:35
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Фото: МЧС РК

В Темиртау Карагандинской области спасатели МЧС ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому. Во время тушения они вынесли из горящего здания 50-литровый газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.

Возгорание деревянных конструкций произошло на улице Электриков. По прибытии подразделений МЧС постройка была охвачена открытым пламенем. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

В ходе тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон. Кроме того, им удалось не допустить распространения огня на два расположенных поблизости частных жилых дома.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

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