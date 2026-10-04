В Темиртау спасатели вынесли газовый баллон из горящей постройки

В Темиртау Карагандинской области спасатели МЧС ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому. Во время тушения они вынесли из горящего здания 50-литровый газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.

Возгорание деревянных конструкций произошло на улице Электриков. По прибытии подразделений МЧС постройка была охвачена открытым пламенем. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

В ходе тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон. Кроме того, им удалось не допустить распространения огня на два расположенных поблизости частных жилых дома.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.