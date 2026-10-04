В Темиртау спасатели вынесли газовый баллон из горящей постройки
Пожар на площади 120 квадратных метров полностью ликвидировали. Также удалось защитить от огня два частных дома.
4 Октября 2026, 16:35
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4 Октября 2026, 16:354 Октября 2026, 16:35
205Фото: МЧС РК
В Темиртау Карагандинской области спасатели МЧС ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пристроенной к частному жилому дому. Во время тушения они вынесли из горящего здания 50-литровый газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.
Возгорание деревянных конструкций произошло на улице Электриков. По прибытии подразделений МЧС постройка была охвачена открытым пламенем. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
В ходе тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон. Кроме того, им удалось не допустить распространения огня на два расположенных поблизости частных жилых дома.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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