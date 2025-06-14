В городе Темиртау сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению трёхлетнего ребёнка, случайно оказавшегося один в запертой квартире, передает BAQ.KZ. Обеспокоенная мать позвонила на номер 112, сообщив, что её маленький сын заперся изнутри и забрался на подоконник, глядя в окно с высоты.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью трёхколенной лестницы они проникли в квартиру через открытое окно и открыли входную дверь. К счастью, ребёнок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась, но ситуация могла обернуться трагедией.

МЧС напоминает родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время, особенно в помещениях с доступом к окнам и балконам.