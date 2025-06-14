В Темиртау спасли 3-летнего ребенка от падения из окна
Спасатели в Темиртау предотвратили трагедию.
Сегодня, 03:25
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Сегодня, 03:25Сегодня, 03:25
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В городе Темиртау сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению трёхлетнего ребёнка, случайно оказавшегося один в запертой квартире, передает BAQ.KZ. Обеспокоенная мать позвонила на номер 112, сообщив, что её маленький сын заперся изнутри и забрался на подоконник, глядя в окно с высоты.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью трёхколенной лестницы они проникли в квартиру через открытое окно и открыли входную дверь. К счастью, ребёнок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась, но ситуация могла обернуться трагедией.
МЧС напоминает родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время, особенно в помещениях с доступом к окнам и балконам.
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